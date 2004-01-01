Калина красная грустит о Шукшине

Василий Макарович Шукшин - выдающийся писатель, режиссер, сценарист и актер. В молодости он успел поработать слесарем, отслужить в армии, стать учителем русского языка. Однако его неумолимо влекло к себе творчество. Василий Макарович закончил режиссерское отделение ВГИКа, почти одновременно дебютировав как актер и сценарист. Вот так всю жизнь параллельно шли пути Шукшина-кинематографиста и Шукшина-писателя.

На выставке представлено как литературное наследие самого Шукшина, в том числе пьесы и сценарии, так и работы о нем самом. Шукшин был прекрасным мастером, владевшим искусством и малой, и крупной формы - он писал рассказы, романы, произведения, предназначенные для сцены и экрана. «Срезал», «До третьих петухов», «Любавины», «Калина красная» - эти названия безошибочно опознаются поклонниками творчества писателя.

Многогранная личность этого незаурядного человека продолжает привлекать внимание читателей, критиков, литературоведов.