Калейдоскоп
Выставка графики и декоративно-прикладного искусства Виктории и Марии Бахтиных
Выставка графики и декоративно-прикладного искусства Виктории и Марии Бахтиных
Виктория и Мария Бахтины – семейный творческий дуэт мамы и дочери, черпающий вдохновение во всём, что их окружает.
Марии – 12 лет, в этом году она окончила Детскую художественную школу города Мурманска.
Впервые способности к рисованию у дочери заметила именно мама. С момента поступления в художественную школу, на то время девочке было 6 лет, Мария погрузилась в мир изобразительного искусства целиком и полностью: она пробовала себя в разных техниках, искала "свои" темы в творчестве.
Сейчас Мария увлеклась искусством портрета. Признаётся, что в дальнейшем видит рисование только как хобби, но необходимое и любимое. Работы, представленные на выставке – некий итог её шестилетнего обучения.
Виктория Анатольевна работает воспитателем в детском саду. В разное время увлекалась вязанием, вышивала гладью, но именно работа с бисером - волшебным по красоте и удивительно живым материалом, который может сверкать, мерцать, переливаться, струиться и двигаться, по-настоящему захватила рукодельницу. На своих картинах мастерица изображает цветы, птиц, животных. Особое место в её творчестве занимает вышивка икон, которая требует трепетного отношения и необыкновенного прилежания в исполнении.
Вход свободный
Телефон для справок: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86
Постоянная тактильная экспозиция из собрания музея
Выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства