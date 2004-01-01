Калейдоскоп

Виктория и Мария Бахтины – семейный творческий дуэт мамы и дочери, черпающий вдохновение во всём, что их окружает.

Марии – 12 лет, в этом году она окончила Детскую художественную школу города Мурманска.

Впервые способности к рисованию у дочери заметила именно мама. С момента поступления в художественную школу, на то время девочке было 6 лет, Мария погрузилась в мир изобразительного искусства целиком и полностью: она пробовала себя в разных техниках, искала "свои" темы в творчестве.

Сейчас Мария увлеклась искусством портрета. Признаётся, что в дальнейшем видит рисование только как хобби, но необходимое и любимое. Работы, представленные на выставке – некий итог её шестилетнего обучения.

Виктория Анатольевна работает воспитателем в детском саду. В разное время увлекалась вязанием, вышивала гладью, но именно работа с бисером - волшебным по красоте и удивительно живым материалом, который может сверкать, мерцать, переливаться, струиться и двигаться, по-настоящему захватила рукодельницу. На своих картинах мастерица изображает цветы, птиц, животных. Особое место в её творчестве занимает вышивка икон, которая требует трепетного отношения и необыкновенного прилежания в исполнении.