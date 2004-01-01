Всеволод Кузнецов родился 31.01.1993 года в г. Мурманске в многодетной семье. Увлечение рисованием появилось ещё в раннем детстве.

Настоящую любовь к живописи молодому художнику привил преподаватель Детской художественной школы Скокленёв Владимир Викторович.

После окончания ДХШ поступил в Ярославское художественное училище, которое окончил в 2015 году. В течение 2015-2016 года был вольнослушателем в академии им.

Пейзажи, представленные на выставке «Калейдоскоп живописи», раскрывают перед зрителем многообразие русской природы, её ни с чем несравнимую красоту, а портретное творчество молодого художника, занимающее значимое место в экспозиции, даёт зрителю возможность не только увидеть индивидуальность запечатлённых людей, но и почувствовать индивидуальность художественной личности автора.

В планах у художника ряд исторических работ на различные темы: от жития святых до Великой Отечественной Войны.

Место проведения выставки: пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж).