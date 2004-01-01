Как запоминать информацию. Методика ментальной карты.
Первый психологический тренинг в рамках проекта по личностному росту «Совершенствуйся! Меняйся! Развивайся!»
Первый психологический тренинг в рамках проекта по личностному росту «Совершенствуйся! Меняйся! Развивайся!»
Нет людей с плохой памятью. Есть люди, которые не умеют ею пользоваться. Для запоминания и структурирования информации эффективным инструментом являются интеллектуальные (ментальные) карты. Изобретенные Тони Бьюзеном, интеллект-карты помогут:
На тренинге «Как запоминать информацию. Методика ментальной карты» вы подробнее узнаете о достаточно простом, но очень эффективном приеме для развития памяти и мышления, а также научитесь составлять собственные интеллект-карты.
Ведущий тренинга – Елена Супрун, бизнес-тренер, тренер программ по личностному развитию.
Чтобы записаться на тренинг, заполните заявку по ссылке.
Место проведения: информационный интеллект-центр филиал № 1 (ул. Зои Космодемьянской, 9)
Вход свободный (по предварительной записи). Количество мест ограничено!