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Как запоминать информацию. Методика ментальной карты.

Первый психологический тренинг в рамках проекта по личностному росту «Совершенствуйся! Меняйся! Развивайся!»

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События: Тренинг, Бесплатно.

Нет людей с плохой памятью. Есть люди, которые не умеют ею пользоваться. Для запоминания и структурирования информации эффективным инструментом являются интеллектуальные (ментальные) карты. Изобретенные Тони Бьюзеном, интеллект-карты помогут:

  • упорядочить и систематизировать любую информацию для наилучшего запоминания
  • планировать свою деятельность
  • подготовиться к выступлениям
  • найти решение в сложной ситуации и многое другое

На тренинге «Как запоминать информацию. Методика ментальной карты» вы подробнее узнаете о достаточно простом, но очень эффективном приеме для развития памяти и мышления, а также научитесь составлять собственные интеллект-карты.

Ведущий тренинга – Елена Супрун, бизнес-тренер, тренер программ по личностному развитию.

Чтобы записаться на тренинг, заполните заявку по ссылке.

Место проведения: информационный интеллект-центр филиал № 1 (ул. Зои Космодемьянской, 9)




Город Мурманск
9 февраля
15:00
Цены

Вход свободный (по предварительной записи). Количество мест ограничено!

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