143608

Как я провел этим летом

Последняя вечеринка этого лета в Кружке!

0
Я иду
Ваша оценка
События: Вечеринки.

Море. Солнце. Пляж. Жара. Коктейль. Купание в ночном море. Где я оставил свои плавки? Я не хочу уезжать. Ух, ты. Да тут еще и море есть? Какие большие звезды. Тут на утро голова не болит. Лето не уходи!

Пословица гласит: «Лови момент», а мы говорим: «Лови последнюю вечеринку лета»!

Самый отвязный аниматор всех курортов MC Синицын вспоминает «курортные приключения»
Чемпион мира и трансформатор трезвых умов mr. KoroleFF в сумасшедшем Barmen show
Что такое booty shake и «с чем его едят»? от специально обученных инструкторов
Загорелые GO-GO на баре 
Яркие моменты лета транслирует ПаТи видео
Скрытая фотосъемка от «Geometria»
Denceem by Misha Lem

Кружка - 8
25 августа
23:50
Цены

Резерв бунгало: 47-40-56

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?