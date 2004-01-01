Как я провел этим летом
Последняя вечеринка этого лета в Кружке!
Море. Солнце. Пляж. Жара. Коктейль. Купание в ночном море. Где я оставил свои плавки? Я не хочу уезжать. Ух, ты. Да тут еще и море есть? Какие большие звезды. Тут на утро голова не болит. Лето не уходи!
Пословица гласит: «Лови момент», а мы говорим: «Лови последнюю вечеринку лета»!
Самый отвязный аниматор всех курортов MC Синицын вспоминает «курортные приключения»
Чемпион мира и трансформатор трезвых умов mr. KoroleFF в сумасшедшем Barmen show
Что такое booty shake и «с чем его едят»? от специально обученных инструкторов
Загорелые GO-GO на баре
Яркие моменты лета транслирует ПаТи видео
Скрытая фотосъемка от «Geometria»
Denceem by Misha Lem
Резерв бунгало: 47-40-56
Вечеринка в Loft-bar «Чердак»