Как я провел этим летом

Море. Солнце. Пляж. Жара. Коктейль. Купание в ночном море. Где я оставил свои плавки? Я не хочу уезжать. Ух, ты. Да тут еще и море есть? Какие большие звезды. Тут на утро голова не болит. Лето не уходи!

Пословица гласит: «Лови момент», а мы говорим: «Лови последнюю вечеринку лета»!

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Denceem by Misha Lem