Как выбрать достойного супруга
Лекция Дмитрия Круглова по психологии семьи
Лекция Дмитрия Круглова по психологии семьи
Будет обсуждаться тема отношений между мужчиной и женщиной. Cемейный психолог Дмитрий Круглов (Тольятти) ответит на интересующие вас вопросы об отношениях:
Как не попасть в ловушки очарования?
На что смотреть при выборе спутника жизни?
Что с чем не стоит путать на первых стадиях общения?
Встреча пройдет в формате беседы, готовьте свои вопросы-будет интересно и душевно. Берите тетради и ручки.
300 р.