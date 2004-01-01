Как выбрать достойного супруга

Будет обсуждаться тема отношений между мужчиной и женщиной. Cемейный психолог Дмитрий Круглов (Тольятти) ответит на интересующие вас вопросы об отношениях:

Как не попасть в ловушки очарования?

На что смотреть при выборе спутника жизни?

Что с чем не стоит путать на первых стадиях общения?

Встреча пройдет в формате беседы, готовьте свои вопросы-будет интересно и душевно. Берите тетради и ручки.