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Как выбрать достойного супруга

Лекция Дмитрия Круглова по психологии семьи

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События: Лекции.

Будет обсуждаться тема отношений между мужчиной и женщиной. Cемейный психолог Дмитрий Круглов (Тольятти) ответит на интересующие вас вопросы об отношениях:
Как не попасть в ловушки очарования? 
На что смотреть при выборе спутника жизни? 
Что с чем не стоит путать на первых стадиях общения? 

Встреча пройдет в формате беседы, готовьте свои вопросы-будет интересно и душевно. Берите тетради и ручки.

ДК Железнодорожников
6 декабря
19:00 - 21:30
Цены

300 р.

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