В уютном кинозале «Спайдер-холл» кинотеатра «Одиссея» состоится специальный показ «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», на сеансе эксклюзивно будут присутствовать создатели картины: режиссёр Александр Хант, оператор Даниил Фомичев, художник постановщик Ася Давыдова. После просмотра картины в уютном кинозале Вы сможете напрямую пообщаться, поделиться впечатлениями и задать свои вопросы создателям фильма.