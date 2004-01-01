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Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

Специальный показ картины с участием создателей картины

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События: Видеотрансляции.

В уютном кинозале «Спайдер-холл» кинотеатра «Одиссея» состоится специальный показ «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», на сеансе эксклюзивно будут присутствовать создатели картины: режиссёр Александр Хант, оператор Даниил Фомичев, художник постановщик Ася Давыдова. После просмотра картины в уютном кинозале Вы сможете напрямую пообщаться, поделиться впечатлениями и задать свои вопросы создателям фильма.

Одиссея
3 ноября
20:20 (250 р.)
Цены

250 р.

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