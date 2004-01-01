Как увеличить продажи с сайта
Мастер-класс Леонида Бугаева
Мастер-класс Леонида Бугаева
Леонид – эксперт в области нетворкинга и мобильных решений, автор бестселлеров «Мобильный Маркетинг: как зарядить свой бизнес в мобильном мире» и «Мобильный нетворкинг», владелец digital-агентства Nordic Agency AB (Москва–Стокгольм). Выступает с открытыми лекциями, помогает расти стратапам, выступает на радио и телевидении. Работал в Студии Артемия Лебедева. Последние 20 лет работает в Интернете. Создавал проекты для Mars, JTI, Unilever, P&G, Danone, Samsung, Microsoft, Intel, Apple.
Вопросы, ответы на которые вы узнаете на мастер-классе:
Привлечение и удержание клиентов: где дешевле, проще и быстрее?
Каналы общения с вашими клиентами: цифровые и нецифровые.
Каналы маркетинговой коммуникации: как масштабировать качество и скорость общения?
Барьеры на пути к продаже: новый продукт vs старый. Ценность и цена.
Ваша целевая аудитория: где она?
Как общаться и где.
Заказ товара как "поднятая рука: я хочу это".
Оплата товара: наличные и карточки, альтернативы.
Как поднять эффективность каналов коммуникации:
Ваш сайт
Ваши и не ваши продукты и услуги
Ваша коммуникация. Коммуникация производителя
Где и как показывать рекламу заинтересованным пользователям. Различия в категориях продаж.
Практика: разбор ваших кейсов: интернет-магазин, сайт, приложение. Коммуникация в соцсетях. Чаты.
Кто делает продажу лучше, тот выигрывает клиента: как продавать лучше всего?
Ваш бизнес и ваши задачи в цифрах.
Регистрация на событие по ссылке
Участие в мероприятии для предпринимателей области бесплатное, количество мест ограничено.