Как устроиться на работу выпускнику?

Знаете, какой самый частый вопрос возникает у студентов и выпускников при поиске работы?

Правильно: «А как найти работу, если без опыта никто не берет⁉»

Поэтому, специально для студентов и выпускников СУЗов и ВУЗов, мы проведём онлайн мастер-класс, на котором рассмотрим вопрос составления резюме с малым опытом работы, а также разберем ответы на самые каверзные вопросы работодателей и поможем с поиском работы.

Резюме – это ваша визитная карточка и правильное его оформление резюме является важным инструментом на пути трудоустройства.

Мы поможем составить индивидуальное «продающее» резюме молодого специалиста.

Вы получите резюме, которое будет отличаться от резюме большинства других выпускников структурой, содержанием и оформлением.

Наши специалисты дадут бесценные рекомендации, как правильно подчеркнуть в резюме все свои преимущества, чтобы именно вас пригласили на собеседование.

Запись по телефону 25-93-83 или в личных сообщениях. Предварительная запись обязательна!