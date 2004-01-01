Как учебный год встретишь, так его и проведёшь

День знаний – праздник для всех учеников, студентов, педагогов, преподавателей. Это начало нового учебного года, и встретить его нужно максимально увлекательно и полезно. Вдруг сработает та самая, известная всем примета?

Областная научная библиотека подготовила к первому сентября выставку изданий «Как учебный год встретишь, так его и проведешь». На ней вы найдете занимательные книги о русском языке, химии, математике, литературе и других дисциплинах. Легкая, позитивная и яркая

подача материала поможет увлечь изучением той или иной отрасли знаний и подростков и тех, кто уже давно закончил учебные заведения, но не растерял любознательности.

Например, книга профессора математики Нелли Литвак и лауреата Премии Президента России для молодых ученых Андрея Райгородского «Кому нужна математика» расскажет тем, кто считает, что эта точная наука в жизни вряд ли пригодится, о сферах деятельности, которые без нее немыслимы. Это авиация, страхование, работа железных дорог, медицины, экономики и, конечно же интернета. Словом, без математики не может существовать современный, уже привычный нам, мир. И авторы книги докажут это на понятных примерах.

Для тех, кто очень хочет говорить и писать грамотно, но не может запомнить массу правил, будет интересен «Русский без нагрузки» Юлии Андреевой и Ксении Турковой. Необычные мнемотические приемы, стихотворения и иллюстрации помогут избежать самых распространенных ошибок в устной, а также в письменной речи.

Получить интересную и полезную информацию о мировой литературе, не читая при этом огромных томов энциклопедии, посетители выставки смогут с помощью инфографиков Джоанны Элиот. Она создала удивительную книгу, на страницах которой вы наглядно увидите генеалогические древа семей, описанных Львом Николаевичем Толстым в «Войне и мире», узнаете о бесчисленных подражателях Уильяму Шекспиру, самых дорогих книгах в истории и самых длинных предложениях, написанных в одном произведении.

Знаете ли вы, как доступно объяснить основы квантовой физики? Рассказать об открытии Марии Складовской-Кюри? Хотите понять самую модную науку XXI века? Тогда книга «Физика на пальцах» известного публициста и популяризатора теоретической науки Александра Никонова – для вас. Автор просто и увлекательно рассказывает о том, что так сложно было понять на школьных уроках. Вы узнаете, зачем нужны атомы и как они устроены, что такое электричество, какие существуют виды взаимодействия в окружающем мире, откуда берется время и многое другое.