Участники клуба приглашают мурманчан и гостей города проникнуть в мир слияния живописи и музыки. При поддержке мастера песочной анимации Людмилы Семёновой и её друзей на экране во время концерта оживут песенные образы, связанные с творческими задумками художников и музыкантов и каждый сможет почувствовать «Как трудно быть художником…».

В концерте прозвучат песни: «Художник» В. Ланцберг, «Оранжевый кот» Л. Филатов, «Мой друг художник и поэт» К. Никольский, «Трудно быть художником» О. Митяев, «Живописцы» и «Музыкант» Б. Окуджав, «Зелёное небо, красные облака» Л.Сергеев, «Не о чём меня не спрашивай» А. Киреев, «Я единственный художник» В. Жук, «Всё не так …» Н. Локтеонов, «Автопортрет» А. Кимаев, «Исаак Ньютон» А. Хараш.