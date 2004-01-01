Приближается Новый год – самый волшебный праздник в году. Дед Мороз покидает свой уютный дом и спешит к нам с подарками, а дети и взрослые пребывают в ожидании чудес, которые иногда все-таки случаются.

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова чудес не ожидают, а творят своими руками, здесь каждый год удивляют зрителей новыми спектаклями и развлекательными программами для детей.

В этот раз мальчишки и девчонки Кольского Заполярья увидят спектакль «Как-то раз под Новый год…». Действие разворачивается в мастерской Деда Мороза, где в канун Нового года пропадает Магическое перо главного Волшебника. Новый год под угрозой срыва: Дедушка Мороз не сможет ответить детям на их письма, собрать подарки и вовремя поздравить всех с наступлением главного праздника года. Юным зрителям вместе со сказочными героями предстоит найти перо и спасти праздник.

Вместе со зрителями в путешествие отправятся творческие коллективы областной «Кировки»: драматический театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», цирк «Комплимент», ансамбль русской народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки».

После театрализованного представления ребят ждет игровая программа у елки «Сказочные новогодние приключения». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они зажгут огни на праздничной елочке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебным сказочным страницам, а любимые герои книг разукрасят это приключение играми, песнями, хороводами и танцами.

Для ребят постарше (4-6 классы) откроет занавес Новогодний сказочный театр, где по традиции праздничную елку зажгут Дед Мороз и Снегурочка, а сказочные актеры театра Мальвина и Пеппи длинный чулок пригласят ребят окунуться в театральную атмосферу, научиться искусству пантомимы и импровизации, разучить веселые песни, танцы и стать настоящими актерами театра.