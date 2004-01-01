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Как стать судьей

Встреча со специалистом в рамках «Дней профессий»

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События: Встреча, Лекции.

Областная научная библиотека приглашает учащихся выпускных классов, студентов средних и высших учебных заведений на встречу с судьей Ленинского районного суда города Мурманска Верой Анатольевной Засыпкиной.
Правосудие - важнейший элемент цивилизованного государства. Главная роль в этой системе отводится судье. Именно он должен разрешать конфликты между двумя сторонами, определять виновного и вынести справедливый приговор. Судья – древняя и востребованная сегодня профессия.

Вера Анатольевна расскажет об особенностях профессии, об интересных фактах из опыта своей работы и резонансных судебных процессах.

Цены

Вход свободный

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