Информационный центр по атомной энергии Мурманска приглашает на лекцию для школьников «Как стать космонавтом?» и выступление музыканта Александры Романовой (г.Санкт-Петербург).

Александр Хохлов – инженер-конструктор Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России (г.Санкт-Петербург).

Он расскажет о том, как пройти отбор в отряд космонавтов, как к нему готовиться и как ему лично пришлось 5 суток провести в ванне имитации космического полёта.

Александра Романова (г. Санкт-Петербург) представит удивительную историю терменвокса, расскажет о том, как связан этот электронный музыкальный инструмент с полётом экспедиции «Аполлона-11» и высадкой на Луну.

Зрители услышат в исполнении музыканта несколько композиций на терменвоксе и увидят японский вариант инструмента – матрёмин.

Александра Романова – российский композитор, аранжировщик, музыкант, мультиинструменталист, педагог и энтузиаст космической экспансии.

Место проведения: актовый зал Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, ул. Буркова, 30.

Коллективные заявки отправлять по адресу: murmanskatom@gmail.com

Справки по телефону: 60-00-78