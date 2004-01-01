Как стать космонавтом?
Лекция популяризатора космонавтики Александра Хохлова (г.Санкт-Петербург)
Лекция популяризатора космонавтики Александра Хохлова (г.Санкт-Петербург)
Информационный центр по атомной энергии Мурманска приглашает на лекцию для школьников «Как стать космонавтом?» и выступление музыканта Александры Романовой (г.Санкт-Петербург).
Александр Хохлов – инженер-конструктор Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России (г.Санкт-Петербург).
Он расскажет о том, как пройти отбор в отряд космонавтов, как к нему готовиться и как ему лично пришлось 5 суток провести в ванне имитации космического полёта.
Александра Романова (г. Санкт-Петербург) представит удивительную историю терменвокса, расскажет о том, как связан этот электронный музыкальный инструмент с полётом экспедиции «Аполлона-11» и высадкой на Луну.
Зрители услышат в исполнении музыканта несколько композиций на терменвоксе и увидят японский вариант инструмента – матрёмин.
Александра Романова – российский композитор, аранжировщик, музыкант, мультиинструменталист, педагог и энтузиаст космической экспансии.
Место проведения: актовый зал Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, ул. Буркова, 30.
Коллективные заявки отправлять по адресу: murmanskatom@gmail.com
Справки по телефону: 60-00-78
Мероприятие бесплатное.
Коллективные заявки отправлять по адресу: murmanskatom@gmail.com
Справки по телефону: 60-00-78