Как рубашка в поле выросла

В экспозиции – текстиль из собрания музея. На базе выставке будет проводится музейный урок. На уроке ребята узнают об изготовлении рубахи и познакомятся с технологией ткачества. Кроме того, учащимся будут продемонстрированы инструменты и ткацкий стан из коллекции Мурманского областного художественного музея, а также образцы ткацкого ремесла. В завершение урока для гостей будет проведён мастер-класс по изготовлению витого пояса.