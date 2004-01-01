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Как рубашка в поле выросла

Выставка об изготовлении рубахи и технологии ткачества

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События: Выставки.

В экспозиции – текстиль из собрания музея. На базе выставке будет проводится музейный урок. На уроке ребята узнают об изготовлении рубахи и познакомятся с технологией ткачества. Кроме того, учащимся будут продемонстрированы инструменты и ткацкий стан из коллекции Мурманского областного художественного музея, а также образцы ткацкого ремесла. В завершение урока для гостей будет проведён мастер-класс по изготовлению витого пояса.

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