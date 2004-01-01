Как решить финансовые проблемы. Секреты богатства.
Авторская встреча с этнотерапевтом, психологом, женским коучем – Константином Романовым.
Авторская встреча с этнотерапевтом, психологом, женским коучем – Константином Романовым.
На встрече Вы узнаете:
откуда приходят беды, болезни, бедность
как избавиться от проблем с ипотекой и кредитами
что не хватает, чтобы стать богатым
основной секрет богатства
На лекции «3 секрета богатства. Практичные советы от шамана» с практикой открытия денежного потока Вас ждёт:
от чего зависит благополучие женщины
как сделать так, чтобы вам всегда везло, и всегда водились деньги
что ценят в женщинах самые лучшие мужчины мира
как притянуть спонсора, покровителя в жизни
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500 р.
Справки по телефону: +7 (965) 734-98-11