Как решить финансовые проблемы. Секреты богатства.

На встрече Вы узнаете:

откуда приходят беды, болезни, бедность

как избавиться от проблем с ипотекой и кредитами

что не хватает, чтобы стать богатым

основной секрет богатства

На лекции «3 секрета богатства. Практичные советы от шамана» с практикой открытия денежного потока Вас ждёт:

от чего зависит благополучие женщины

как сделать так, чтобы вам всегда везло, и всегда водились деньги

что ценят в женщинах самые лучшие мужчины мира

как притянуть спонсора, покровителя в жизни

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