Как прекрасен наш мир

Заполярные танцоры представят как новые, так и уже полюбившиеся зрителям номера. На сцену областного Дворца выйдут танцоры всех возрастов – от 7 до 70 лет! В программу концерта войдут лирические и зажигательные постановки. Юные артисты покажут, как «Вместе весело шагать» и замечательные «Каникулы», взрослые – «Танго» и зажигательный «Джайв», а сеньоры представят зрителям интересную постановку на мелодии известных оперетт. Прекрасным дополнение концерта станет выступление солистов ансамбля «Орфей».