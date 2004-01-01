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Как прекрасен наш мир

Концерт ансамблей бального танца «Ювента» и «ОНиОНА»

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События: Концерты.

Заполярные танцоры представят как новые, так и уже полюбившиеся зрителям номера. На сцену областного Дворца выйдут танцоры всех возрастов – от 7 до 70 лет! В программу концерта войдут лирические и зажигательные постановки. Юные артисты покажут, как «Вместе весело шагать» и замечательные «Каникулы», взрослые – «Танго» и зажигательный «Джайв», а сеньоры представят зрителям интересную постановку на мелодии известных оперетт. Прекрасным дополнение концерта станет выступление солистов ансамбля «Орфей».

ДК им. С.М. Кирова
15 апреля
15:00
Цены

Дополнительная информация: 8 (8152) 45-17-90
Касса дворца: 45-43-23

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