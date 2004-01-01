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Как карты лягут

Мини-выставка из цикла «Простые вещи»

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События: Выставки.

Тайна будущего всегда волновала людей: с незапамятных времен они стремились разными способами узнать то, что скрыто. На протяжении веков и по сей день люди пытаются заглянуть в будущее с помощью карт. Вот почему вокруг них так много легенд и тайн, и даже точная версия их происхождения покрыта мраком!

В экспозиции будет представлено около 15 колод игральных карт из частных коллекций.

Художественный музей
c 22 декабря 2017 по 14 января 2018
Цены

Информация по теефону: 8 (8152) 450-385 

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