Как карты лягут
Мини-выставка из цикла «Простые вещи»
Мини-выставка из цикла «Простые вещи»
Тайна будущего всегда волновала людей: с незапамятных времен они стремились разными способами узнать то, что скрыто. На протяжении веков и по сей день люди пытаются заглянуть в будущее с помощью карт. Вот почему вокруг них так много легенд и тайн, и даже точная версия их происхождения покрыта мраком!
В экспозиции будет представлено около 15 колод игральных карт из частных коллекций.
Информация по теефону: 8 (8152) 450-385
Выставка изданий к 85-летию создания Главсевморпути
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