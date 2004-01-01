Культовая петербургская группа отметила в минувшем году свое 20-летие на большой рок-сцене. За это время музыканты были официально признаны «возродителями традиций питерского рока», стали авторами двух десятков всенародных хитов, включая «Товарищ сержант», «Сладкое слово Свобода», «Музыка крыш» и др., аккомпанировали на концертах «пятому битлу» Тони Шеридану и блюзовым звездам мирового масштаба и, на протяжении почти 10 лет, являлись музыкальным составом легендарного «Дяди Федора» Чистякова («НОЛЬ»).

В 2018 году, после гастролей по Европе и США, музыканты записали саундтрек для недавно вышедшего на экраны мультфильма «Возвращение в Простоквашино».