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КАДРиль

Выставка фотоклуба «FLASH»

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События: Выставки.

На выставке будут представлены пейзажи и портреты, композиционные и репортажные снимки, позитивные и философские кадры.

Экспозиция посвящена десятилетию фотоклуба «FLASH». Он был создан в 2006 году для общения, обучения и совместного творчества людей, увлеченных фотографией. Сейчас клуб работает на базе Североморского Музейно-выставочного комплекса. Его участники – это дружный и веселый коллектив людей разного возраста, занимающихся искусством фотографии, активные творческие личности, для которых фотоаппарат и возможность самореализации – это главное жизненное кредо. 

ДК им. С.М. Кирова
c 15 февраля по 15 марта
18:30
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90

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