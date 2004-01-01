На выставке будут представлены пейзажи и портреты, композиционные и репортажные снимки, позитивные и философские кадры.

Экспозиция посвящена десятилетию фотоклуба «FLASH». Он был создан в 2006 году для общения, обучения и совместного творчества людей, увлеченных фотографией. Сейчас клуб работает на базе Североморского Музейно-выставочного комплекса. Его участники – это дружный и веселый коллектив людей разного возраста, занимающихся искусством фотографии, активные творческие личности, для которых фотоаппарат и возможность самореализации – это главное жизненное кредо.