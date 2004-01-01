Кадетские игры 2017

Учащиеся средних общеобразовательных школ и кадетских корпусов из городов Мурманск, Североморск, Гаджиево, Кировск и ЗАТО Видяево будут состязаться в интеллектуальном, спортивном и творческом конкурсах.

В этом году тема конкурса – «Герои Морских сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Команды примут участие в конкурсе строевой подготовки «Хорош в строю - силен в бою», во время которого будет необходимо выполнить элементы строевой подготовки согласно строевому уставу Вооруженных Сил России.

Участники турнира подготовят выпуск боевого листка, посвященного героям сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Членам жюри и зрителям будут продемонстрированы литературно-музыкальные композиции военно-патриотической направленности, посвященные героическим подвигам на море в конкурсе «Великие сражения на море».

Кроме того, программа турнира состоит из интеллектуальных, спортивных и творческих состязаний. Победители получат кубки и дипломы за I, II и III места. Участники конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами.