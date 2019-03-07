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«Кабаре «Бродячая собака» – авторская сольная программа народной артистки России Юлии Рутберг.

Моноспектакль из репертуара Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова (Москва). В программе представлена коллекция стихотворений, эссе, песен и романсов любимых поэтов актрисы. С участием лауреата международных и всероссийских конкурсов, пианиста Алексея Воронкова.

В вечере прозвучат стихи и песни Вадима Левина, Павла Когана, Наума Коржавина, Леонида Мартынова, Павла Антокольского, Булата Окуджавы, Александра Вертинского, Анны Ахматовой, Давида Самойлова, а также эссе о Пушкине.

С программой «Кабаре «Бродячая собака» Юлия Рутберг побывала в Германии, Дании, Литве, США, а также во множестве российских городов в рамках театральных программ, фестивалей моноспектаклей и сольных филармонических концертов.

Особый шарм, природный магнетизм, выразительный низкий голос, замечательное чувство юмора – вот лишь несколько качеств, за которые актрису так любят зрители.