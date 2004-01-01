К звездам
Концерт М.Моховой и Е.Тугариновой
Концерт М.Моховой и Е.Тугариновой
В программе – Бах, Вивальди, Моцарт, Мендельсон, Меркаданте, Бонналь, Шаминад
Екатерина Тугаринова (флейта).
Родилась в г. Слободском, Кировская область. Долгое время жила в г. Кирове, где закончила музыкальное училище в классе у педагога Ивановой Е.М. После окончания переехала в Москву, где с отличием закончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, факультет исторического и современного исполнительского искусства и аспирантуру, в классе профессора Худякова О. В. Одновременно с учебой в аспирантуре в 2011-2013 Екатерина прошла дополнительный курс повышения квалификации «Педагог Высшей Школы».
За годы учёбы стала лауреатом всероссийских и международных конкурсов. С 2010 года – солистка ансамбля старинной музыки «MusicaTempora», а с 2014 года и по настоящее время – солистка и администратор в государственном ансамбле «Орфарион» и ансамбле старинной музыки «Harmonia Gaudii». С 2014 года проводит мастер-классы и даёт концерты в рамках выездного проекта Московской консерватории «Творческие встречи МГК» (г.Смоленск, г. Ижевск).
С 2015 года она продолжила свою учёбу в аспирантуре университета «Mozarteum», г.Зальцбург, Австрия, на отделении старинной музыки в классе известного флейтиста, профессора Марчелло Гатти (Marcello Gatti). Екатерина - яркая и талантливая флейтистка, исполняющая музыку самых разнообразных стилей и направлений. В настоящее время она успешно сочетает концертную и педагогическую деятельность, является солисткой нескольких профессиональных коллективов, даёт мастер-классы, выступает в составах известных оркестров.
Мария Мохова (орган).
Родилась в Нижнем Новгороде. С 6 лет обучалась игре на фортепиано под руководством профессора Беллы Альтерман, в 11 лет начала заниматься на органе под руководством доцента Татьяны Бочковой.
В 2004 с отличием окончила фортепианное отделение Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки, а в 2006 году - органную аспирантуру в классе доцента Т.Бочковой. В 2008 году с отличием окончила Высшую школу музыки Франкфурта-на-Майне (Германия). В 2012 году также с отличием окончила аспирантуру Высшей школы церковной музыки Хайдельберга (класс проф. Мартина Зандера).
Во время обучения посещала различные мастер-курсы ведущих профессоров Европы (Эвальд Койман, Ханс Фагиус, Лудгер Ломанн, Лоренцо Гиельми, Йорис Верден, Вольфганг Церер, Иоханн Труммер, Тьерри Эскеш).
Мария – лауреат нескольких международных конкурсов:
С 2017 года – преподаватель класса органа Высшей школы церковной музыки г. Хайдельберга. Ведет активную концертную деятельность в различных городах России, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Чехии, Израиля, Бразилии.
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