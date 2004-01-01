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Никитин Валерий Анатольевич вырос и учился в Ленинграде, закончил Высшее Военно-Морское ордена Красной Звезды Училище Радиоэлектроники имени А.С. Попова в 1972 г.

С 1974 года живёт в городе Заозёрске.

Рисовал постоянно - в школе, в училище, на службе.

В Комсомольской организации занимался оформительской работой.

Пока рос и учился в Ленинграде, вместе с отцом, офицером Балтийского Флота, посещал Эрмитаж, Русский Музей, выставочные залы города, Академию художеств.

Всегда было интересно, не только что нарисовано, но и как это сделано.

Приверженец реальной школы живописи. Любимые художники: Шишкин, Айвазовский, Куинджи, из портретистов: Боровиковский, Тропинин; из современников: Константин Васильев. Любимые жанры живописи - портрет и натюрморт.

Своих работ мало, в основном что-то понравившееся срисовано, иногда переделано на свой лад, или нарисовано в стиле, позаимствованном у художника.

Всё это подражание продиктовано стремлением определить собственные способности и возможности, или желанием иметь копию работы дома. Поэтому работы разные по жанру, сюжету и живописным приёмам: графика, живопись, с использованием акварели, темперы и шариковых ручек.

Любимая занятие - создание рисунков для детей и внуков.

Выставка подготовлена к юбилею автора.