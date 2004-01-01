К вершинам олимпийских сопок

30 марта 1934 года в городе Мурманске был дан старт первым соревнованиям Полярной Олимпиады, в которых приняли участие 86 спортсменов из разных городов РСФСР. Успешное проведение этих соревнований определило дальнейшую судьбу Праздника Севера, ставшего ежегодным (за исключением 1936 года) спортивным мероприятием Кольского Севера, его визитной карточкой не только на советской и российской, но и на международной арене. Современный Праздник Севера – это увлекательное и масштабное мероприятие, где связались воедино спортивные традиции и национальная культура представителей коренных малочисленных народов Кольского Севера, участие которых в турнире придаёт ему особый колорит.

Среди представленных экспонатов центральное место занимают предметы, относящиеся к призовому фонду Праздников Севера разных лет. В их числе – наградные кубки и чемпионские ленты, а также дипломы и грамоты, вручавшиеся лучшим спортсменам Заполярья и других регионов. Посетители увидят фотографии прославленных участников Праздников Севера, среди которых олимпийские чемпионки – Л. А. Мухачёва, Г. А. Кулакова и др.

Символической частью выставки являются материалы, посвящённые биографии Т. П. Баланина, Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, Почётного ветерана заполярного спорта, многократного участника и победителя Праздников Севера, который внёс большой вклад в развитие лыжного спорта в Мурманской области.