Главным событием предстоящего уикенда станет грандиозная вечеринка по случаю Дня Рождения ULTRA, а гостем будет выдающейся артист, маэстро хаус-музыки - Костя Лавски, один из самый востребованных диджеев питерской сцены, пионер house музыки будет радовать вас своим сетом. Прекрасный подарок любителям клубной танцевальной музыки от самого техничного диджея в России, резидента бесчисленного количества вечеринок и коллабораций.



Лауреат премии «Лучший клубный диджей Санкт-Петербурга 2001 года» (Night Life Awards), победитель международного фестиваля Grandmaster DJ (Москва, 1995 год), победитель фестиваля Mad Wave House Djs в номинации «Техника» в 1999 году, бессменный участник TOP 100 Dj's of Russia. Резидент фестиваля Казантип с 2000 года.



Фирменное звучание Dj Loveski на танцполе - это смесь разных форм хаус-музыки с обязательной фанк-основой и атмосферой чувственности, неизменно вызывающая фурор на танцполах. Организатор и продюсер популярных вечеринок Funk<e>Sex, Loveschool Session, Sound Flowers, Loveschool Happy Night, которые регулярно проводятся в лучших клубах Санкт-Петербурга.

Поддержит музыкальный формат,основатель UltraMedia,лейбла GR-Records, клубных и джазовых мероприятий Герман Рунов.