К 100-летию пограничной охраны РФ

Выставка из собрания Мурманского областного художественного музея посвящена 100-летию пограничной охраны Российской Федерации.

Ежегодно 28 мая свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск России.

Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Тогда же было создано Главное управление отдельного корпуса погранстражи России. Правоприемником этих структур стала Федеральная пограничная служба России, созданная Указом Президента 30 декабря 1993 года. С мая 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ.

Посетители увидят работы А.К. Кутателадзе, С.Л. Вознесенского, Г.И. Цейтлина и П.И. Розина.