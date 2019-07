Just Her

Ограничения: 18+

Специальным украшением вечеринки в Террасе, где будет праздновать свой День Рождения наш хороший друг Сергей Никольский станет выступление артистки Just Her, которая прилетит из Лондона и отыграет свой сет!

За псевдонимом Just Her скрывается многогранно одаренная артистка, бывшая участница проекта Him Self Her – Claire Spooner.

Just Her – пишет музыку и стихи, продюсирует свои сочинения, делая сведение и мастеринг, а иногда и рисует обложки к собственным релизам, порой даже исполняя вокальные партии в собственных сочинениях.

Just Her – владеет лейблом Constant Cirlce, на котором выпускает не только свои произведения, но и работы молодых артистов, а также выпускает свое эксклюзивное радиошоу на Frisky в Нью-Йорке названное Helix. Одним словом Just Her наполняет своим талантом мир танцевальной сцены, расширяй границы клубной культуры.

За плечами Just Her релизы на сильнейших мировых лейбла таких как Anjunadeep, Get Physical, Global Underground, Suara, Stil Vor Talent , и конечно же выступления от известных клубов в Лондоне, Берлине, Дубая до легендарного фестиваля Burning Man.

Прекрасным дополнением в лайнапе станет и выступление Алексея Сонара, который также прилетит к нам из столицы.

Локальную поддержку окажут Константин Chelakhov и Forty Cats, и резиденты Террасы Дима Мэд, и Миша Cross.