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Judas Priest.Трибьют

Концерт единственного трибьюта «Judas Priest» в России!

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Ограничения: 16+
События: Концерты.

Все хиты Богов Металла! А также, кожа с железом, фальцет, плётки и фуражки, эпичные гитарные соло и супер-перфоманс!

The Priest – это полноформатный оригинальный трибьют, который не оставит равнодушными поклонников великой музыки группы Judas Priest!
The Priest принимали участие в съемках различных телеканалов, появлялись в печатных и интернет изданиях Classic Rock, Dark City, EQ и других.
За годы существования группа The Priest спровоцировала новую волну интереса к музыке JUDAS PRIEST, что повлекло за собой появление множества каверов на композиции Judas Priest среди российских групп.

The Priest, бесспорно, остаются флагманом трибьют движения, удерживая безусловную позицию лидера. Обладая высоким исполнительским уровнем, группа поставила акцент на серьезный подход к «саунду», максимально приблизив свое звучание к классическому концертному звуку Judas Priest, а также на уникальный сценический перформанс, который не оставляет равнодушными даже самого требовательного зрителя, что подтверждается их каждым концертным шоу.

Rock'n'Roll music bar
27 февраля
19:00
Цены

350-550 р.

Полезная информация по телефону: 25-75-75

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