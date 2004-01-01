Ограничения: 18+

В эту пятницу 7небо приглашает небожителей на выступление очень интересного коллектива с отличным музыкальным вкусом и потрясающим живым исполнением – JoyBox.

В составе: вокал, гитара и кахон. Коллектив играет поп-музыку и джазовую классику в собственных неожиданных обработках. Гибкость и мобильность команды позволяет на ходу менять стили исполнения, что создаёт атмосферу легкости и весёлого ажиотажа.