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JoyBox

Выступление отвязного кавер-трио из Мурманска.

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Ограничения: 18+
События: Концерты, Вечеринки.

В эту пятницу 7небо приглашает небожителей на выступление очень интересного коллектива с отличным музыкальным вкусом и потрясающим живым исполнением – JoyBox. 

В составе: вокал, гитара и кахон. Коллектив играет поп-музыку и джазовую классику в собственных неожиданных обработках. Гибкость и мобильность команды позволяет на ходу менять стили исполнения, что создаёт атмосферу легкости и весёлого ажиотажа.

7 небо
30 июня
21:00
Цены

Информация и резерв столов: 70 88 77

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