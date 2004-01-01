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JONY

Первый сольный концерт молодого хитмейкера

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События: Концерты.

JONY шаг за шагом покоряет плейлисты молодежи и чарты. Является представителем лейбла Zhara Music, на котором выпускаются многие известные на сегодняшний день артисты. Вы наверняка уже слышали где-то такие треки как «Аллея», «Звезда», «Пустой стакан», «Френдзона». Программа включает в себя как уже вышедшие хиты, так и новинки, которые в скором времени появятся в Сети. Атмосферу поддержат крутые диджеи! В общем, если ты был/-а во френдзоне, готов достать для любимого человека звезду с неба и вечно думаешь о ней, то тебе просто необходимо попасть на этот концерт.

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21 сентября
19:30
Цены

от 800 р.

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