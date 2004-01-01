Jon Davis Trio

В составе Трио на сцену Okean Hall поднимутся: легендарный нью-йоркский пианист - Джон Дэвис, известные московские музыканты -контрабасист Григорий Зайцев, и барабанщик Игорь Игнатов. Специальной гостьей концерта станет прекрасная вокалистка, представительница северной столицы, Кристина Ковалёва.



У трио давняя история: в сезоне 1999-2000 гг. Джон, Григорий и Игорь несколько месяцев вместе работали в Kerem Görsev Jazz Club — джаз-клубе в Стамбуле, где в то время выступало множество джазменов со всего мира.



Джон Дэвис на джазовой сцене уже более трёх десятилетий. В историю джаза он вошёл прежде всего как участник единственного фортепианного трио, в котором играл великий бас-гитарист Джако Пасториус: в середине 1980-х это трио (Пасториус, Дэвис и барабанщик Брайан Мелвин) гастролировало по Европе и как Трио Брайана Мелвина выпустило выдержанный в акустическом джазовом звучании альбом «Standards Zone», получивший высокую оценку критики, а также ряд «электрических» записей в стилистике фьюжн. Однако ещё до этого пианист играл в квартете саксофониста Джона Хэнди и ансамблях других джазовых звёзд в Сан-Франциско, куда переехал из своего родного Нью-Йорка в начале 80-х.

Дэвис вернулся в родной город в начале 90-х и был пианистом-резидентом нескольких ведущих нью-йоркских джаз-клубов — Blue Note, Smalls, Sweet Basil, Birdland и Smoke (в последнем — как член Биг-бэнда Билла Мобли, с которым Джон записал в прославленном клубе «живой» альбом). В Нью-Йорке он также преподаёт на джазовом отделении Университета Новой Школы и записывает сольные альбомы.



Кристина Ковалёва – молодая джазовая певица, участница телепроекта «Голос Украины». После окончания РАМ им. Гнесиных обосновалась в Санкт-Петербурге, где сотрудничает с известнейшими питерскими музыкантами Андреем Кондаковым, Григорием Воскобойниковым, Jazz Classic Trio Андрея Зимовца и Алексеем Черемизовым.