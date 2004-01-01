Jazz in the big world

Состав:

Сергей Головня – саксофон

Владимир Кольцов-Крутов – контрабас

Иван Формаковский – фортепьяно

Павел Тимофеев – ударные

Евгения Глейберман – вокал

Сергей Головня – джазовый саксофонист, флейтист, композитор. Родился в 1980 году в Москве. Обучался в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства на Ордынке, затем окончил Московский университет культуры и искусств. Еще студентом училища начал выступать на столичных концертных площадках, в том числе в проектах известных московских музыкантов. Сергей Головня играл в ансамблях Вагифа Садыхова, Валерия Пономарева, «Каданс» Германа Лукьянова, «МосГорТрио» Якова Окуня, JVL Band, Биг-бэнде Игоря Бутмана, в оркестре Олега Лундстрема. Выступал с выдающимися американскими музыкантами – Джонни Гриффином, Эдди Хендерсоном, Джэймсом Сполдингом и другими.



Иван Фармаковский – один из ведущих джазовых пианистов России, тот, кто по праву формирует язык национального российского джаза в наши дни. Недаром западные критики сравнивают его музыку с работами великого художника Василия Кандинского (Сьюзен Франсис, JazzTimes). Более чем за 25 лет творческой карьеры Иван выступал вместе с такими всемирно известными музыкантами, как Бенни Голсон, Кёртис Фуллер, Уинтон Марсалис, Джек Де Джонетт, Крисчен МакБрайд, Билл Эванс, Ренди Брекер, Крейг Хэнди, Джин Джексон, Эрик Мариенталь, Эл Джеро и многими другими. Как бэнд лидер Фармаковский выпустил три альбома, два из которых записаны в Нью-Йорке с выдающимися американскими музыкантами.



Мягкое и утонченное исполнение джазовых композиций, которое невозможно забыть – все это о Евгении Глейберман. Ее по праву называют одной из лучших исполнителем джаза в нашей стране. Познакомившись с джазом в студенческие годы, учась в театральном институте она смогла объединить театральные формы, драматургию, мелодичность и экспрессию. Яркость музыкальных красок , дизайнерские концертные платья, все то что мы представляем при слове джаз, и особенно джазового исполнителя, можно увидеть на ее концертах. Джазовые стандарты и современный джаз, исполняемый лучшими джазовыми музыкантами страны входящими в состав ее группы, становяться понятными и доступными для слушателей. Для многих такое направление как джаз превращаеться в стиль и образ жизни.

Владимир Кольцов-Крутов – контрабасист и бас-гитарист. Родился в 1971 году в Пскове. В 1993 году поступил на эстрадно-джазовое отделение петербургского Музыкального училища имени М. П. Мусоргского.

В 1995 году признан лучшим басистом конкурса «Осенний марафон». Играл в Ансамбле джазовой музыки Давида Голощекина (1995–1998), в молодежных ансамблях New Generation и Bright Generation. В 1998–2000 годах жил и работал в Нью-Йорке, после чего переехал в Петербург, где был участником ансамблей Ивана Васильева, Александра Беренсона, Михаила Костюшкина, Андрея Кондакова, оркестра Сергея Гусятинского, трио Евгения Стригалева, группы Алексея Попова Doo Bop Sound, группы Леры Гехнер, ансамбля Fore & More. С 2006 года Владимир Кольцов-Крутов живет в Москве. В разное время он играл с известными джазовыми музыкантами – Давидом Голощекиным, Андреем Кондаковым, Игорем Бутманом, Яковом Окунем, Михаилом Окунем, Борисом Фрумкиным, Даниилом Крамером, Алексеем Кузнецовым, Игорем Брилем, Билли Тейлором, Барри Харрисом, Джонни Гриффином, Элом Фостером.

Павел Тимофеев – исполнитель на ударных инструментах. Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. Стажировался в институте Дэйва Брубека (2009, Калифорния, США). Лауреат всероссийских и международных джазовых конкурсов. Постоянный участник джазовых фестивалей в России и за рубежом. Павел Тимофеев выступал со звездами мирового джаза, среди которых Дейв Брубек, Майкл Брекер, Джалил Шоу, играл с российскими музыкантами Давидом Голощекиным, Владимиром Данилиным, Валерием Пономаревым, Игорем Брилем, Валерием Гроховским, Борисом Фрумкиным, Алексеем Кузнецовым, Григорием Файном, Александром Осейчуком, с Биг-бэндом Игоря Бутмана, ансамблями Георгия Гараняна, Анатолия Кролла, «Аллегро» Николая Левиновского. В 2014 году создал собственный джазовый проект «Квинтет Павла Тимофеева».