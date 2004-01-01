Jazz-Ba-Rock

Свободные авторские композиции, темы Баха, Вивальди. Барокко, Джаз, Рок, Фьюжн.

Отцы часто не понимают детей, но находят общий язык с внуками. В искусстве, чтобы открыть новое – хорошенько «забывают» старое. Между джазом и старинной музыкой, на первый взгляд, нет ничего общего, но позвольте… а как же строгий ритм и терпкие неаккордовые созвучия? Цифрованный бас барокко и цифровки в джазе?

Встреча c музыкой Баха и Вивальди, общение и музыкальные диалоги музыкантов при помощи языков импровизации: джаза, рока, и барокко – обещает крайне необычный вечер.

Программа концерта

I отделение:

«Английская Королева» (Композиция по мотивам скрипичного концерта E-Dur И.С. Баха)

Вивальди «Фуга» (фантазия на кончерто гроссо d-moll)

И. С. Бах Прелюдия h –moll

«Вечное движение» (фантазия на тему скрипичного концерта Баха a – moll)

И. С. Бах Партита E-Dur (фантазия в 3 частях)

Прелюд, Лур, Гавот



II отделение:

И. С. Бах Тема из партиты h-Moll

А. Вивальди Фантазия на «Времена года»



Исполнители:

Денис Шульгин – Скрипка

Алексей Наджаров – фортепиано

Павел Прокимов – контрабас

Пётр Талалай – ударные



Автор всех композиций Денис Шульгин