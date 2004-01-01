Jazz-Ba-Rock
Концерт квартета «Moscow VIOLINJAZZ»
Концерт квартета «Moscow VIOLINJAZZ»
Свободные авторские композиции, темы Баха, Вивальди. Барокко, Джаз, Рок, Фьюжн.
Отцы часто не понимают детей, но находят общий язык с внуками. В искусстве, чтобы открыть новое – хорошенько «забывают» старое. Между джазом и старинной музыкой, на первый взгляд, нет ничего общего, но позвольте… а как же строгий ритм и терпкие неаккордовые созвучия? Цифрованный бас барокко и цифровки в джазе?
Встреча c музыкой Баха и Вивальди, общение и музыкальные диалоги музыкантов при помощи языков импровизации: джаза, рока, и барокко – обещает крайне необычный вечер.
I отделение:
II отделение:
Исполнители:
Денис Шульгин – Скрипка
Алексей Наджаров – фортепиано
Павел Прокимов – контрабас
Пётр Талалай – ударные
Автор всех композиций Денис Шульгин
500 р.
Сенсационный рэпер и видеоблогер в Мурманске