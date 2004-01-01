148157

Jazz-Ba-Rock

Концерт квартета «Moscow VIOLINJAZZ»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Свободные авторские композиции, темы Баха, Вивальди. Барокко, Джаз, Рок, Фьюжн.

Отцы часто не понимают детей, но находят общий язык с внуками. В искусстве, чтобы открыть новое – хорошенько «забывают» старое. Между джазом и старинной музыкой, на первый взгляд, нет ничего общего, но позвольте… а как же строгий ритм и терпкие неаккордовые созвучия? Цифрованный бас барокко и цифровки в джазе?

Встреча c музыкой Баха и Вивальди, общение и музыкальные диалоги музыкантов при помощи языков импровизации: джаза, рока, и барокко – обещает крайне необычный вечер.

Программа концерта

I отделение:

  • «Английская Королева» (Композиция по мотивам скрипичного концерта E-Dur И.С. Баха)
  • Вивальди «Фуга» (фантазия на кончерто гроссо d-moll)
  • И. С. Бах Прелюдия h –moll 
  • «Вечное движение» (фантазия на тему скрипичного концерта Баха a – moll) 
  • И. С. Бах Партита E-Dur (фантазия в 3 частях)
  • Прелюд, Лур, Гавот


II отделение:

  • И. С. Бах Тема из партиты h-Moll
  • А. Вивальди Фантазия на «Времена года»


Исполнители:

Денис Шульгин – Скрипка
Алексей Наджаров – фортепиано
Павел Прокимов – контрабас
Пётр Талалай – ударные

Автор всех композиций Денис Шульгин

Филармония
5 мая
17:00
Цены

500 р.

Купить электронный билет

Смотрите также

147390147390
01
Morgenshtern
27 марта
Pin up

Сенсационный рэпер и видеоблогер в Мурманске

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?