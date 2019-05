Ограничения: 18+ FC/DC

JAX D – ди-джей и продюсер, один из вдохновителей лейбла Baikonur Recordings.

В начале 2017го года релиз Stone Face Groove, вышедший на Baikonur Recordings, получил отличные отзывы и поддержку ремиксом от известного продюсера Chiqito (ElRow, Suara, Sanity) и попал в рекомендации Must Hear Tech House от Beatport.

Сотрудничество c голандским продюсером 17 Branches в релизе Home для лейбла Snake Beat привело релиз к попаданию в ТОП100 Beatport сразу в двух жанрах. Релизы на известных лейблах Be One, Natura Viva, Patent Skillz

получили поддержку таких артистов как Latmun, Shiba San, Vanilla Ace, Amine Edge & DANCE, Marco Carola, Richie Hawtin, Treasure Fingers и других.

Также треки JAX D активно поддерживаются радиостанциями и радио-шоу по всему миру.

EP “Take Your Wob”, вышедший весной 2018го на английском лейбле House Of Hustle, в первую неделю продаж достиг заметных позиций в чартах TOP100 Beatport в стилях House (24е место) и Tech House (55е место) и получил поддержку от солидных музыкальных блогов DATA TRANSMISSION,CERTIFIED JACKIN, LIKE THAT UNDERGROUND, посетив раздел WORLD PREMIERE каждого из них.

Последний релиз 2019го года Dirty Toys на берлинском лейбле My Favorite Freaks достигает 43й позиции в топе самого авторитетного портала электронной музыки Beatport и выводит Jax D на 187е место в мировом рейтинге диджеев и продюсеров в жанре Tech House.