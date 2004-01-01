Ограничения: 6+

Jah Khalib – талантливый автор и исполнитель, один из лучших битмейкеров и продюсеров казахстанского хип-хопа. Уроженец города Алматы. В своем багаже имеет немало аудиозаписей, наиболее известными из них являются «Мамасита», «Лейла», «Сжигая дотла», «Секс и наркотики» и другие. Пробует себя в разных музыкальных направлениях, в музыке ценит креативность и искренность.