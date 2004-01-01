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Jah Khalib

Концерт популярного рэп исполнителя в Мурманске!

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Ограничения: 6+
События: Концерты.

Jah Khalib – талантливый автор и исполнитель, один из лучших битмейкеров и продюсеров казахстанского хип-хопа. Уроженец города Алматы. В своем багаже имеет немало аудиозаписей, наиболее известными из них являются «Мамасита», «Лейла», «Сжигая дотла», «Секс и наркотики» и другие. Пробует себя в разных музыкальных направлениях, в музыке ценит креативность и искренность.

Магнит
3 апреля
20:00
Цены

1100-2700 р.

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Информация по телефону: 205-675

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