Ограничения: 12+

J. Seven – мультиинструменталист, гастролирующий по всему миру, исполняющий музыкальные произведения на пяти инструментах: саксофоне, испанской гитаре, блокфлейте, ударной установке, и на перкуссионых инструментах.

Популярный израильский русскоязычный музыкант, выступающий под псевдонимом J. Seven – профессионал, имеющий два музыкальных образования. Своим талантом, кропотливым трудом и виртуозной манерой исполнения артист завоевал широкую известность и, по праву, стоит в ряду исполнителей, концерты которых вызывают неподдельный интерес всех меломанов.

В отличие от многих музыкантов, J. Seven отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, артист двигается, выходит в зал, танцует и даже прыгает во время игры на саксофоне, общается со зрителем. Сегодня J.Seven известен не только в Израиле, но и является желанным гостем на сценах многих стран мира.

Концерт «Это не джаз, это музыка Любви» с артистом J. Seven не оставит равнодушным даже самого притязательного ценителя музыки и, несомненно, доставит настоящее удовольствие каждому пришедшему на встречу с настоящей музыкой

Прозвучат произведения Стиви Уандера, Фаусто Папетти, Джо Дассена, Джеймса Хорнера, Эннио Морриконе, Георге Замфира, Рашида Бейбутова.