Изготовление декоративного мыла

Не знаете, что подарить близкому человеку? Хотите вложить в это свою душу? Тогда мастер-класс по изготовлению декоративного мыла для вас! На нём вы погрузитесь в палитру цветов, запахов и форм, ознакомитесь с технологией создания мыла, изготовите своё собственное. В конце мастер-класса у вас будет красивый, упакованный подарок.

Для детей младше 7 лет желательно присутствие взрослого – для помощи в оформлении кружки (1 взрослый может присутствовать с ребенком на занятии бесплатно).