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Изготовление декоративного мыла

Экспериментальный мастер-класс в музее «Фокус»

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События: Мастер-класс.

Не знаете, что подарить близкому человеку? Хотите вложить в это свою душу? Тогда мастер-класс по изготовлению декоративного мыла для вас! На нём вы погрузитесь в палитру цветов, запахов и форм, ознакомитесь с технологией создания мыла, изготовите своё собственное. В конце мастер-класса у вас будет красивый, упакованный подарок.

Для детей младше 7 лет желательно присутствие взрослого – для помощи в оформлении кружки (1 взрослый может присутствовать с ребенком на занятии бесплатно).

Фокус
8 октября
14:30
Цены

200 р.

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