Издано в годы войны

В Год памяти и славы библиотека проводит цикл выставок, в котором будут представлены общественно-политическая, медицинская, техническая, художественная литература, книги по искусству, изданные в годы военного лихолетья. Первая выставка цикла посвящена историческим сочинениям.

Во время войны проявился повышенный интерес к прошлому России. Большое место занимала героико-военная и героико-революционная тематика книг. Воскрешая героические страницы истории России, эти произведения воспевали мужество, непобедимость русского народа, его любовь к Родине.

В течение всех военных лет выпускались книги, рассказывающие о боевом прошлом русской армии, о народном ополчении и партизанском движении, биографии известных русских полководцев - Александра Суворова, Павла Нахимова, Михаила Кутузова, Петра Багратиона. Авторами книг стали видные ученые-историки – Милица Нечкина, Евгений Тарле, Владимир Мавродин, Бернгард Кафенгауз.

Исторические события XVIII – первых десятилетий XX вв. нашли отражение в целом ряде изданий, представленных на выставке: «Документы о героической обороне Петрограда в 1919 году» (1941), «Внешняя политика России при Петре I» Бернгарда Кафенгауза (1942), «Листовки Гражданской войны в СССР. 1918-1922 гг.» (1942), «Разгром русскими войсками Пруссии. 1756-1762 гг.» (1943), «Битва под Полтавой 27 июня 1709 года» Антона Козаченко (1945).

Отечественная война 1812 года – одна из самых распространенных тем литературы военного времени. На экспозиции можно увидеть книги «Дневник партизанских действий 1812 года» Дениса Давыдова (1941), «Кутузов» Николая Подорожного (1942), «Нашествие Наполеона на Россию» Евгения Тарле (1943), «Мемуары. Поход Наполеона в Россию» генерала и дипломата Армана де Коленкура (1943), которые поднимали боевой дух советских людей, вселяли веру в победу.

Особую ценность имеет первый том «Крымской войны» Евгения Тарле, который был подписан к печати 1 октября 1941 года. Книга издавалась в суровую блокадную зиму 1941-1942 гг. в Ленинграде. В осажденном городе не было электроэнергии, и рабочие типографии, слабые и истощенные, вручную крутили печатные машины. Переплеталась книга под гул артиллерийской канонады.

Несмотря на прошедшие испытания, все представленные издания сохранили переплеты и обложки своего времени.