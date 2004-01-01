Из новых поступлений археологических предметов

Выставка знакомит посетителей с новыми археологическими коллекциями, поступившими в фонды музея в 2015-2016 г. Они были переданы Кольской археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН и Северокарельской археологической экспедицией Национального музея Республики Карелия. Одна из коллекций – орудия охоты и предметы искусства неолита и раннего металла, исследованные на памятниках северо-восточного побережья Кольского полуострова («Ивановский маяк II (Объект №9)», «Песканец II, IVа», «Харловка VI, XIV»). Эти предметы знакомят с занятиями древнего населения, искусством и религиозными представлениями.

Уникальные предметы могильника «Кузомень-I» XII в. – одного из немногих памятников раннего средневековья в регионе, – иллюстрируют погребальную культуру населения юго-востока Кольского полуострова.

Около Никольской церкви с. Варзуга был обнаружен другой археологический объект – погребения, относящиеся к рубежу XIV-XV–XVIII вв. В них сохранились уникальные находки из органики: погребальная кожаная обувь, фрагмент плетеного изделия из бересты/лыка и остатки текстиля.

Материалы раскопок на месте церкви Рождества Пречистой Богородицы в г. Кандалакша датируются XVII–началом XX вв. и содержат строительно-крепежный инвентарь из железа, керамические фрагменты, слюдяные оконницы.

Представленные артефакты освещают различные стороны повседневной жизни населения Кольского Севера на протяжении его тысячелетней истории.