Из новых поступлений

На выставке будут представлены кокошник – праздничный женский головной убор Архангельской губернии конца 19 – начала 20 вв., женские шляпки разных лет и другие предметы, принятые в фонды музея.

Экспонаты, представленные на мини-выставке, в дальнейшем будут показаны в постоянной экспозиции музея, либо на новых временных выставках музея.