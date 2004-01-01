Из новых поступлений
Мини-выставка
Мини-выставка
На выставке будут представлены кокошник – праздничный женский головной убор Архангельской губернии конца 19 – начала 20 вв., женские шляпки разных лет и другие предметы, принятые в фонды музея.
Экспонаты, представленные на мини-выставке, в дальнейшем будут показаны в постоянной экспозиции музея, либо на новых временных выставках музея.
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Выставка литовского фотографа Ренатаса Якайтиса
Выставка изданий к Всемирному дню поэзии и юбилеям английских поэтов