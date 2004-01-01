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Из новых поступлений

Мини-выставка

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События: Выставки.

На выставке будут представлены кокошник – праздничный женский головной убор Архангельской губернии конца 19 – начала 20 вв., женские шляпки разных лет и другие предметы, принятые в фонды музея.

Экспонаты, представленные на мини-выставке, в дальнейшем будут показаны в постоянной экспозиции музея, либо на новых временных выставках музея.

Краеведческий музей
c 29 марта по 20 апреля
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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