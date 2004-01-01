Из бисера цветные украшения

Чехова Ольга Александровна родилась и выросла в городе Североморске в творческой семье. С раннего детства занималась рукоделием – много вязала, вышивала и плела из бисера. Первыми учителями стали бабушки по материнской и отцовской линии. В школьные годы посещала кружки детского творчества, где под руководством профессиональных художников обучалась традиционным видам росписи и керамике.

В 2005 г. окончила Мурманский Государственный Педагогический Университет – факультет культуры и искусств и факультет иностранных языков. С 2007 года работает в культуре.

Основной вид творчества автора – это народная тряпичная кукла, которая требует очень много знаний и умений, от банальной обмотки и до сложнейших техник вышивки. Исследуя информацию по видам вышивки, Ольга прочла статью о, известном мастере, Гузели Бакеевой и её потрясающих работах. После этого начался поиск форм, приёмов, подбор и приобретение материалов.

Украшения Ольга начала делать только три года назад, выйдя в декретный отпуск. Именно тогда родился её первый комплект «Валькирия». Это было сценическое украшение для сестры.

Из натуральных камней мастер предпочитает работать с жемчугом, сердоликом, адуляром, спектролитом, офитом, малахитом, хризоколлой и ископаемыми моллюсками. Помимо камней автор использует современный и антикварный бисер, стразы, элементы Swarovski, канитель, пайетки и др. Ей всегда интересно пробовать что-то новое.

В 2018 году колье Ольги «Atlantis: The guardians of a secret» и «Дорога Северного ветра: Легенда о чертополохе» стали финалистами Grand-Prix интернет-магазина Kaboshon.ru 2018: «Легенды и сказания народов мира» и побывали на выставке в Москве.

Место проведения мероприятия: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2.