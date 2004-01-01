Иван Матрёхин

Мурманская областная научная библиотека приглашает на творческий вечер известного саамского барда и поэта, председателя Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области Ивана Матрехина. Он - автор сборника стихов и песен «Белый олень», дисков «Здравствуй, северный народ» и «Дом наш – Север», в которых удивительно сочетаются фотографии и музыка.

На вечере в исполнении Ивана Матрехина прозвучат песни на русском и саамском языках. Автор расскажет участникам встречи о своем творчестве.