Иван Львович Бруни

Гости увидят произведение мастера «Лесник Бочкарев» из собрания музея. (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, Мурманский областной художественный музей).

Иван Львович родился в семье дочери поэта Константина Бальмонта Нины Константиновны и художника Льва Александровича Бруни. Прошёл Великую Отечественную войну – начал как солдат-пехотинец, позднее был разведчиком, сотрудником фронтовых газет. Учился в Латвийской Академии художеств у Лео Свемпа (1945-1947) и в Московском институте имени В.И. Сурикова у М.С. Родионова и П.Я. Павлинова (1947-1948). Занимался книжной иллюстрацией. Первой работой мастера в книжной иллюстрации была повесть Э. Казакевича «Звезда» (1948), к которой художник неоднократно возвращался, (1951, 1964, 1968, 1969-1973). Личный опыт солдата-разведчика обращал художника к новым решениям темы, которые каждый раз реализовывались в новом материале – тушь и кисть, перо и карандаш, акварель и темпера, литография. Иллюстрировал книги русских и советских писателей: «Кладовая солнца» М.М. Пришвина, «Сказки» А.С. Пушкина (1975-1976), «Дом у дороги» (1976), «Василий Теркин» (1987) А.Т. Твардовского и книгу стихов своего деда К. Бальмонта (1989). Им созданы станковые произведения, портреты и пейзажи, выполненные карандашом и акварелью.

Мастер много путешествовал и результатом этих путешествий были книги и станковые произведения. В 1969 году в издательстве «Советский художник» вышли записки «В саянской тайге», написанные мастером в результате поездки по Туве.

Этой выставкой музей продолжает знакомить с фондовым собранием.