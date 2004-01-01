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Итальянский завтрак

Выставка одной картины

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События: Выставки.

На выставке будет представлена работа неизвестного художника, которая была передана в фонд Мурманским областным краеведческим музеем. Первоначальный источник поступления полотна неизвестен, но установлено, что в 1970 году «Итальянский завтрак» попал в отдел реставрации масляной станковой живописи Всесоюзного научно-исследовательского института реставрации.

Цены

Вход свободный

Дополнительная информация по телефону: 45-03-85

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