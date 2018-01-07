Иисус Христос - Суперзвезда
Постановка австралийской независимой театральной группы «Act three»
Постановка австралийской независимой театральной группы «Act three»
Приглашаем всех мурманчан и гостей города посмотреть потрясающий шедевр Тима Райса и Эндрю Ллойда Уэббера – «Jesus Christ Superstar»! Несравненная рок-опера, поразившая зрителей в 1971 году, вернулась и получила новую жизнь в этой постановке. Приходите и насладитесь новым прочтением этого произведения на Рождество Христово и тем, как молодые таланты австралийской театральной группы «Act three» исполняют роли известных персонажей рок-оперы.
Вход свободный
Зимняя сказка в жанре «заполярное веселье»
Спектакль о любви по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона. Малая сцена