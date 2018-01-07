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Иисус Христос - Суперзвезда

Постановка австралийской независимой театральной группы «Act three»

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События: Новый год, Спектакли.

Приглашаем всех мурманчан и гостей города посмотреть потрясающий шедевр Тима ​​Райса и Эндрю Ллойда Уэббера – «Jesus Christ Superstar»! Несравненная рок-опера, поразившая зрителей в 1971 году, вернулась и получила новую жизнь в этой постановке. Приходите и насладитесь новым прочтением этого произведения на Рождество Христово и тем, как молодые таланты австралийской театральной группы «Act three» исполняют роли известных персонажей рок-оперы.

Цены

Вход свободный

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