История России в лицах

Название выставки говорит само за себя. В экспозиции, представленной учениками Детской школы искусств г. Апатиты, посетители смогут увидеть персонажей русской истории от времен Ивана Грозного до советской эпохи.

Работы были выполнены на уроках «Композиция» – той учебной дисциплины, которая, в отличие от остальных, требует от ученика не только художественных навыков, но и внутренней наполненности – развития фантазии, умения работать с фактами (в данном случае – фактами русской истории), большого интеллектуального багажа.

Гости музея увидят 9 живописных работ юных северян, выполненных в различных техниках.