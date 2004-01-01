История России в лицах
Выставка живописных работ юных северян, выполненных в различных техниках
Выставка живописных работ юных северян, выполненных в различных техниках
Название выставки говорит само за себя. В экспозиции, представленной учениками Детской школы искусств г. Апатиты, посетители смогут увидеть персонажей русской истории от времен Ивана Грозного до советской эпохи.
Работы были выполнены на уроках «Композиция» – той учебной дисциплины, которая, в отличие от остальных, требует от ученика не только художественных навыков, но и внутренней наполненности – развития фантазии, умения работать с фактами (в данном случае – фактами русской истории), большого интеллектуального багажа.
Гости музея увидят 9 живописных работ юных северян, выполненных в различных техниках.
Вход свободный
Мини-выставка в рамках цикла «Имена в истории края»
Мини-выставка из серии «Навстречу юбилею Мурманской области», посвящённая 80-летию нашей области