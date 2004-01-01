История России в лицах

Большинство представленных на выставке материалов, посвящено конкретным людям, принимавшим участие в исторических событиях.

Один из разделов выставки посвящен Дню победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 8 июля 1709 года. Фельдмаршал Б. П. Шереметев, «полудержавный властелин» А. Д. Меншиков, комендант Полтавской крепости А. С. Келин, один из военачальников русской армии князь А. И. Репнин – вот герои этого раздела.

«Наичувствительный удар османской гордости» – эти слова из рескрипта Екатерины II стали названием раздела, посвященного Дню победы русского флота над турецким в Чесменском сражении 7 июля 1770 года. Генерал-аншеф А. Г. Орлов и адмирал Г. А. Спиридов – главные действующие лица этого сражения с русской стороны.

Книги из раздела «Лица, полные воинственные отваги» рассказывают об участниках Отечественной войны 1812 года, которая началась в июне. Здесь представлены прекрасно изданные книги из серии «Жизнь замечательных людей», героями которых стали Кутузов, Барклай-де-Толли, Багратион, Милорадович, Ермолов, Воронцов, Давыдов. Рассказывается также и о менее известных исторических персонажах – генерале Раевском, партизане Фигнере, священнике Василии Васильковском.

Большой интерес представляет книга «Грозное оружие: малая война, партизанство и другие виды ассиметричного воевания в свете наследия русских военных мыслителей», посвященная памяти основоположника теории русского войскового партизанства, героя Отечественной войны 1812 года Дениса Васильевича Давыдова.

«С войны к родным идут домой солдаты Первой мировой» – название следующего раздела выставки, поскольку 1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне1914-1918 гг. Мы очень мало знаем о полководцах этой войны, а ведь среди них были такие талантливые генералы, как Брусилов и Алексеев. Несомненный исторический интерес представляет книга «Война 1914 - 1917 гг.: Из личного фотоальбома генерала Ф. А. Келлера» с фотосвидетельствами эпохи.

Последний раздел выставки «Уходили в поход партизаны» посвящен Дню партизан и подпольщиков, который отмечается 29 июня. Зоя Космодемьянская, Володя Дубинин, Сидор Ковпак, Минай Шмырев, Федор Полетаев, Вася Коробко – эти имена в Советском Союзе знали все. Они были настоящими героями, и книги напоминают об их мужестве и подвигах.

Читатели также смогут увидеть трехтомное художественное издание «Лица российской истории: Коллекция портретов», в нем в алфавитном порядке приведены изображения известных исторических персонажей России.