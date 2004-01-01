История пограничной охраны Заполярья

Выставка состоит из информационных планшетов, рассказывающих об истории пограничной охраны Заполярья, о создании Мурманского пограничного округа, об участии пограничников в советско-финляндской войне 1939-1940 гг., о подвигах и мужестве пограничников 82-го, 100-го, 101-го пограничного отрядов, о героизме моряков-пограничников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о службе заполярных пограничников в послевоенные годы, о современных пограничниках Арктики.



Посетители увидят фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, музея Пограничного управлением ФСБ России по западному арктическому району, диораму «Бой пограничников с фашистскими захватчиками на р. Титовка в первые дни Великой Отечественной войны», исторический журнал пограничного сторожевого корабля «Сапфир», исторические журналы пограничных застав Краснознаменного Северо-западного пограничного округа, образцы пограничной формы периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., послевоенного периода, современную форму арктических пограничников.