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История Победы

Исторический онлайн-квест

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События: Игра.

Приглашаем всех принять участие в новом квесте!

Квест не требует предварительной подготовки – нужен только смартфон и мессенджер WhatsApp.

Вы сможете посетить памятные места, выполнить увлекательные задания, принять участие во флешмобе «Голубь мира», акциях «Я рисую мелом» и Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ.

На пешую прогулку в центр Мурманска приглашаются как семьи, так и самостоятельные участники.

Заявки на участие принимаютcя по ссылке до 23 июня.

Цены

Бесплатно

Справки по телефону: +7 (902) 139-37-18

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