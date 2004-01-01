История Победы
Исторический онлайн-квест
Исторический онлайн-квест
Приглашаем всех принять участие в новом квесте!
Квест не требует предварительной подготовки – нужен только смартфон и мессенджер WhatsApp.
Вы сможете посетить памятные места, выполнить увлекательные задания, принять участие во флешмобе «Голубь мира», акциях «Я рисую мелом» и Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ.
На пешую прогулку в центр Мурманска приглашаются как семьи, так и самостоятельные участники.
Заявки на участие принимаютcя по ссылке до 23 июня.
Бесплатно
Справки по телефону: +7 (902) 139-37-18