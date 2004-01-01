История Победы

Приглашаем всех принять участие в новом квесте!

Квест не требует предварительной подготовки – нужен только смартфон и мессенджер WhatsApp.

Вы сможете посетить памятные места, выполнить увлекательные задания, принять участие во флешмобе «Голубь мира», акциях «Я рисую мелом» и Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ.

На пешую прогулку в центр Мурманска приглашаются как семьи, так и самостоятельные участники.

Заявки на участие принимаютcя по ссылке до 23 июня.